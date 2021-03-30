В Чехии забьют более 180 тыс. кур и уток из-за птичьего гриппа

Ветеринары забьют 182 500 кур и домашних уток на птицефермах в примыкающем к Праге Среднечешском крае и в расположенном на севере Чехии Краловеградецком крае в связи с распространением высокопатогенного штамма птичьего гриппа H5N8. Об этом сообщило во вторник Чешское радио.

Забою подлежат 175 тыс. кур на птицеферме в селе Кошички в Краловеградецком крае и 7 500 домашних уток на ферме в деревне Загорници в районе города Нимбурк в Среднечешском крае. В Чехии зафиксировано 25 очагов птичьего гриппа. В последние дни в республике были забиты более одной трети из 150 тыс. уток, которых фермеры используют для репродукции популяции этого вида домашней птицы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Птичий грипп с начала текущего года распространился практически на всю чешскую территорию. Республиканские власти намерены обратиться к Евросоюзу с предложением выплатить компенсации владельцам птицеферм и индивидуальным фермерам, которые были вынуждены уничтожить домашнюю птицу.

Минсельхоз Чехии установил ранее, что перенос заболевания на домашнюю птицу был осуществлен дикими утками. Риск заражения человека птичьим гриппом оценивается как очень низкий.

В Чехии крупная вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в начале 2020 года. Тогда инфекция также была занесена перелетными птицами. Был произведен забой почти 140 тыс. особей домашней птицы.