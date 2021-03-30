На Дне Тарковского будет представлен роман Станислава Лема “Солярис”

4 апреля в день рождения Андрея Тарковского, режиссера, сценариста в Центре саморазвития «Лофт» пройдет мероприятие «День Тарковского» (Tarkovsky Day).

Как передает «Арменпресс», в рамках вечера состоится лекция, посвященная Андрею Тарковскому, которую проведет киновед, радиоведущий, художественный директор кинофестиваля “Золотой абрикос” Карен Аветисян.

Переводчик, киновед Завен Бояджян расскажет о романе Станислава Лема “Солярис”, на основе которого Андрей Тарковский снял свой одноименный фильм.

Также состоится презентация переведенного на армянский язык “Соляриса”, который недавно был выпущен издательством “Антарес” в серии “Вавилонская библиотека” в переводе М. Грохольской и В. Василяна.

Роман польского писателя Станислава Лема “Солярис” - один из шедевров мировой научной фантастики, в котором автор предсказал главную проблему нашей цивилизации - глубокое противоречие большого научного и технического прогресса и духовно-нравственного упадка человека со всеми его катастрофическими последствиями. Роман “Солярис” возымел самое сильное прямое или косвенное влияние на мировую научную фантастику 20-го века”, - говорил писатель-фантаст Борис Стругацкий.

На мероприятии также будут представлены арт-инсталляции, выставка плакатов фильмов Тарковского, и будет показан фильм Андрея Тарковского “Зеркало”.