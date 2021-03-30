Началась кампания по сбору средств для съемок фильма Дживана Аветисяна “Возрождение”

30 марта на сайте kickstarter.com была запущена кампания по сбору средств на воплощение кинопроекта арцахского кинорежиссера Дживана Аветисяна “Возрождение”.

Как сообщает «Арменпресс», для участия в акции необходимо зайти на сайт kickstarter.com, найти там Revival: a film by Jivan Avetisyan, где можно будет найти полную информацию о фильме. Если вы пожертвуете определенную сумму денег, вы сможете получить подарок: посмотреть предыдущие фильмы Дживана Аветисяна, принять участие в процессе производства фильма, посмотреть режиссерские версии фильмов и т. д.

30 марта Дживан Аветисян сообщил журналистам, что порог сбора средств, который они попытаются перешагнуть, составляет 100 000 долларов, что составит 10 процентов производства фильма “Возрождение”. “При помощи наших сторонников нам уже удалось собрать деньги на разработку фильма. Собрав указанную сумму в ходе сбора средств, осенью мы обратимся в Национальный киноцентр за содействием. Мы подадим заявку в международные фонды в январе следующего года, но это не значит, что деньги будут собраны только за счет сбора средств. Ведутся переговоры с различными фондами и инвесторами. Планируется, что съемки фильма начнутся осенью 2022 года”, - подчеркнул Аветисян.

Он напомнил, что на сегодняшний день он снял три фильма об Арцахе: «Теваник», «Последний житель», «Врата рая». К работе над фильмом «Возрождение», который должен был повествовать об Апрельской войне 2016 года, приступили в 2018 году. «Для нас приоритетом является создание произведения искусства, качественной работы, при помощи которой мы расскажем об Арцахе. Сейчас очень важно реальность представить будущим поколениям. Мы должны оценить и передать то, что произошло с нами, и представить все это общественности путем высококачественного фильма», - сказал режиссер.

По словам сценариста Нарине Восканян, тема фильма - мир, для достижения которого нам необходимо найти свою идентичность. “Сегодня весь мир потерял свою идентичность. Вот почему происходят техногенные катастрофы. Нам нужно переродиться. Возрождение должно начаться в Арцахе”, - сказала Восканян, добавив, что события, произошедшие в Арцахе много лет назад, стали поводом заново открыть для себя личности всех героев фильма, но события будут относиться к 44-дневной войне в Арцахе 2020 года.

По мнению кинокритика, консультанта по сценариям Завена Бояджяна, «Возрождение» интересно по своей тематике, по содержанию персонажей, фильм может внести новый пласт в современное армянское кино.

Касаясь предыдущих фильмов Дживана Аветисяна, он отметил, что после выхода фильма «Врата рая» в представлении Аветисяна об Арцахе произошли существенные изменения.

Арцахский вопрос стал международным. То есть проблемы Арцаха, вопросы, которые нас волнуют с точки зрения художественной фактуры фильма, перешли в международные круги, события разворачиваются не только в Арцахе, но и в Европе. В соответствии с изменением сюжета герои стали чужими фигурами. Новый проект, который станет фильмом, продолжает линию, обозначенную в предыдущем фильме «Врата в рай». Здесь мы имеем дело с героями из разных стран. Есть армяне, проживающие в Арцахе, армяне диаспоры, французы и другие. «Есть люди, которые ищут свою идентичность», - подчеркнул Бояджян.

Консультант по производству фильма Асмик Аветисян подчеркнула, что удачный сценарий - основа фильма, параллельно с которым в течение трех лет шла работа над экономической и технической стороной кинопроекта. Проект был представлен на Берлинском кинорынке, где предлагались конкретные предложения, и удалось собрать армию сторонников, которые с нетерпением ждут, когда фильм будет снят. Аветисян использовала участие в создании фильма сопродюсеров из европейских стран. Они работали с европейскими фондами, с дистрибьюторами, вещательными компаниями.

Актерский состав кинопроекта «Возрождение» пока не известен. Режиссер говорит, что имена не будут называться, чтобы защитить актеров от нападений соседней страны. Предыдущий опыт показал, что азербайджанская сторона находит иностранных актеров и преследует их. В фильме «Возрождение» будут задействованы актеры из Армении, будут армянские актеры, которые живут и работают за границей. Некоторые из них не очень известны, но им доверяют главные роли. Сейчас они ведут переговоры с двумя известными актерами.

Анжела Амбарцумян