Делегация ВСС ознакомилась со структурой Арбитражного суда Москвы

В российской столице продолжаются официальные встречи делегации органа судебной власти Республики Армения. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Высшего судебного совета, делегацию во главе с председателем ВСС Рубеном Вардазаряном принял председатель Арбитражного суда Москвы Николай Новиков.

Делегация Высшего судебного совета ознакомились со структурой Арбитражного суда Москвы, а также с особенностями его деятельности.

В рамках визита состоялась встреча и профессиональное обсуждение с представителями Арбитражного суда Москвы.

Председатель Высшего судебного совета Рубен Вардазарян и председатель Арбитражного суда Москвы Николай Новиков обсудили возможности взаимодействия и обмена опытом между профессиональными судами двух государств.