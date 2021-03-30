Делегация ВСС ознакомилась со структурой Арбитражного суда Москвы
В российской столице продолжаются официальные встречи делегации органа судебной власти Республики Армения. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Высшего судебного совета, делегацию во главе с председателем ВСС Рубеном Вардазаряном принял председатель Арбитражного суда Москвы Николай Новиков.
Делегация Высшего судебного совета ознакомились со структурой Арбитражного суда Москвы, а также с особенностями его деятельности.
В рамках визита состоялась встреча и профессиональное обсуждение с представителями Арбитражного суда Москвы.
Председатель Высшего судебного совета Рубен Вардазарян и председатель Арбитражного суда Москвы Николай Новиков обсудили возможности взаимодействия и обмена опытом между профессиональными судами двух государств.
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