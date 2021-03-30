Айк Чобанян подал судебный иск против Гранта Багратяна

Губернатор Тавушской области Айк Чобанян подал судебный иск против бывшего премьер-министра Гранта Багратяна.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь губернатора Лилит Саргсян.

“Губернатор требует от суда обязать Багратяна публично извиниться, а также в качестве возмещения причиненного ущерба заплатить 1 драм”, - написала Саргсян.

Бывший премьер-министр Армении Грант Багратян на своей странице в Facebook написал, что азербайджанские “миротворческие” военные проводят замеры и в общине Азатамут Тавушской области, в окрестностях бывшей местности Бархударлы.