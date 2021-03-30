Провокационные действия должны быть предотвращены: реакция МИД Арцаха на нападения азербайджанцев на автомобили армян

Министерство иностранных дел Республики Арцах отреагировало на нападения азербайджанцев на гражданские автомобили с армянскими госномерами. «Арменпресс» представляет комментарий МИД Республики Арцах:

"За последнюю неделю азербайджанская сторона дважды прибегала к провокациям, направленным против восстановления нормальной жизнедеятельности населения Республики Арцах. 25 и 29 марта 2021 года азербайджанская сторона забросала камнями гражданские машины, следовавшие по дорогам Кармир Шука (Красный Базар) - Степанакерт и Степанакерт - Горис. Причем во втором случае нападению подверглась машина, перевозившая останки погибших во время военной агрессии Азербайджана, Турции и международных террористов против Арцаха.

Подобные провокации против гражданского населения Арцаха указывают на то, что либо Баку не контролирует находящиеся на оккупированных территориях Арцаха азербайджанские вооруженные формирования, либо азербайджанские власти преднамеренно и целенаправленно подрывают стабильность в регионе и миротворческую миссию, осуществляемую Российской Федерацией. Действия азербайджанской стороны вопиющим образом нарушают нормы и принципы международного права.

В этой связи считаем необходимым подчеркнуть, что эти инциденты также являются следствием незаконного присутствия на оккупированных территориях Арцаха азербайджанских вооруженных формирований и находящихся под протекцией Азербайджана и Турции международных террористических группировок. Провокационные действия такого рода должны пресекаться самым решительным образом, а организаторы и участники понести соответствующее наказание. Безнаказанность и бездействие чреваты непредсказуемыми последствиями для мира и стабильности в регионе".