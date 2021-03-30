Омбудсмен Арцаха зафиксировал 77 погибших гражданских лиц: интервью ЗПЧ Арцаха

15:04, 30 Մարտ, 2021

Несмотря на провозглашение защиты прав человека универсальной ценностью, международное сообщество, похоже, в вопросах прав человека руководствуется политическими барьерами. Понятно, что надлежащая защита прав народа Арцаха была похоронена под политическими мотивами. В этом убежден и Защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян. В интервью, данном «Арменпресс», он коснулся повестки дня и приоритетных задач.

- Г-н Степанян, какие послевоенные реалии изменили деятельность Защитника прав человека Арцаха, каковы текущие приоритеты и императивы?

- После войны риск нарушения прав человека значительно возрос. Большинство обращений граждан к нам в основном касаются социальных вопросов и вопросов здравоохранения. Естественно, имея перемещенное население, проблемы которого разнообразны, мы должны поддерживать каждого гражданина, быть связующим звеном между государственными органами и органами местного самоуправления, не допуская нарушений прав человека, в случае отсутствия регистрации, способствовать восстановлению нарушенных прав. В настоящее время люди находятся в такой сложной ситуации, что от государственных органов требуется максимум сострадания для решения любого поднятого вопроса в пользу гражданина. Надо не просто фиксировать, что было нарушено то или иное право, а искать решения, чтобы право было реализовано в полной мере. В сотрудничестве с государственными структурами это будет нашим основным стилем деятельности.

- Из социальных проблем, которые Вы выделили бы, в какой степени при Вашей помощи удалось найти их решения?

- Вопросы, связанные с участием в той или иной программе содействия, остаются приоритетными. Поскольку государственная система, так сказать, не была готова к такому развитию, у нее не было полной базы данных граждан, она не могла отвечать на вопросы граждан, связанные с тем, чтобы стать бенефициаром той или иной программы социального содействия. Кроме того, и недостаточный уровень правосознания граждан не позволяет им искать и находить ответы на вопросы, связанные с этими программами. При обращении к нам, мы сначала сообщаем, может ли этот человек стать бенефициаром программы или нет. Если проблемы технические, мы связываемся с соответствующим органом, представляем проблему гражданина и вмешиваемся для ее решения. В частности, сбор данных о гражданских жертвах и их передача в соответствующие органы является частью функций Омбудсмена. Сбор данных ведется постоянно, мы регулярно отправляем их в Министерство труда, социальных дел и миграции.

- Сколько жертв есть среди мирного населения согласно Вашим исследованиям на данный момент?

- На данный момент обновляется отчет об убийствах мирных жителей вооруженными силами Азербайджана. По имеющейся у нас информации, зарегистрированы данные о 77 жертвах среди гражданского населения.

- Какие программы сейчас реализуются?

- Мы в основном работаем по двум направлениям. Первое - это мониторинг защиты прав граждан внутри страны, а второе - внешнее направление, по которому мы проделали большую работу и во время войны. В рамках нашей миссии по установлению фактов мы опубликовали более десятка отчетов о зверствах Азербайджана, нарушениях прав детей, нападениях на журналистов во время войны и вандализме в отношении культурного наследия. Вскоре мы подготовим третий промежуточный отчет о зверствах, совершенных азербайджанцами на протяжении всей войны. Мы готовим отчет о нападениях на учреждения и их персонал, находящиеся по международному праву под особой защитой. В частности, это помещения медицинских учреждений, такие как лечебные учреждения, скорая помощь и т. д. Я думаю, что есть необходимость обновить наш отчет о культурном наследии, особенно в связи с недавними уничтожениями армянских церквей азербайджанцами.

- Г-н Степанян, во время войны, развязанной Азербайджаном, Омбудсмены Арцаха и Республики Армения оперативно реагировали на многочисленные преступления, совершаемые вооруженными силами Азержайджана, на нарушения, закрепленные в международном праве. Тем не менее, международные правозащитные организации были пассивны. Как бы Вы прокомментировали это, каково Ваше видение работы во внешнем направлении?

- Защита прав человека - один из важнейших международных вопросов. Для нас было странно и непонятно не получить должного ответа после представления международному сообществу такого большого объема работ. Несмотря на провозглашение защиты прав человека универсальной ценностью, международное сообщество, в области прав человека, похоже, руководствуется политическими препятствиями. Понятно, что надлежащая защита прав народа Арцаха была похоронена под политическими мотивами. Причин много, в частности международное непризнание Арцаха и другие. Необходимо четко указать, что права человека универсальны, вне зависимости от того, признана эта территория или нет, международное сообщество несет ответственность за обеспечение прав и свобод человека. Мы разочарованы и неадекватной международной реакцией на нашу работу. В любом случае работа в этом направлении будет продолжаться. Мы должны продолжать защищать права человека народа Арцаха во внешнем направлении, поднимать этот вопрос до тех пор, пока не станет понятно, что человек, живущий в Арцахе, также наделен правами и свободами человека.

Интервью вел Ван Новиков