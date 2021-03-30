Команда “Физмат-Армения” удостоилась медалей на прошедшем в Воронеже конкурсе “Робоарт-2021”

В Воронеже с 22 по 28 марта 2021 года в онлайн-формате прошел межрегиональный конкурс-фестиваль роботостроения “Робоарт-2021”, организатором которого была Экспериментальная техническая школа. В фестивале участвовало более 1 000 участников из 48 регионов России, Беларуси, Казахстана и Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве НОКС.

Армению представляла команда “Физмат-Армения”, членами которой были ученик 11-го класса физико-математической специальной школы им. А. Шагиняна при ЕГУ Нарек Саргсян и ученик 10-го класса той же школы Геворг Саргсян.

Команды-участники в ходе конкурса обменивались опытом, передавали друг другу свои идеи и приобретали новые знания. Организовывались онлайн-курсы, экскурсии, консультации с зарубежными специалистами.

В рамках конкурса армянская команда представила три проекта: “Умный дом”, “Бионическая рука” и “Робот-пианист”. Все проекты заняли призовые места. Команда “Физмат-Армения” удостоилась 2 золотых и 1 серебряной медали.

Первого места - золотой медали в номинации “Умный дом” удостоился проект “Умный дом”.

Первого места - золотой медали в номинации “3D механика” удостоился проект “Бионическая рука”.

Второго места - серебряной медали в номинации “Кибернетическое искусство” - проект “Робот-пианист”.

Как отмечают участники, конкурс-фестиваль был прекрасной возможностью выявить свои силы на международной арене и приобрести новые знания.