Фрэнк Лэмпард может возглавить молодежную сборную Англии

Бывший главный тренер лондонского “Челси” Фрэнк Лэмпард может возглавить молодежную команду Англии.

Как передает «Арменпресс», об этом пишут английские СМИ. На пост тренера команды Д 21 претендует и Стив Купер, возглавлявший юношескую сборную.

В январе текущего года стало известно, что лондонский футбольный клуб “Челси” официально уволил главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда. Лэмпард тренировал “аристократов” с 2019 года. В последних пяти турах текущего чемпионата Англии “Челси” одержал всего одну победу. Сам Лэмпард выступал за “Челси” с 2001 по 2014 годы.