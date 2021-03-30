Судебное заседание по делу Роберта Кочаряна и других отложено: на заседании не было прокуроров

Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Анны Данибекян вновь отложил судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других, поскольку на заседании не присутствовала сторона обвинения. Как сообщает «Арменпресс», судья Данибекян сообщила, что суд от всех защитников получил ходатайства о прекращении уголовного преследования по части 1 статьи 300.1 УК Республики Армения и прекращении производства по этой части.

“Вопрос прекращения уголовного преследования должен был быть обсужден на сегодняшнем судебном заседании, однако, учитывая, что на сегодняшнем судебном заседании не представлены обвинители, обсуждение этого вопроса суд не считает возможным.

При этом рассмотрение дела суд откладывает на сжатые сроки. На следующем судебном заседании мы обсудим указанный вопрос. С учетом того, что защитника Карена Межлумяна не будет в Армении после 3 апреля, следующее судебное заседание назначается на 13:00 2 апреля”, - сказала Данибекян.

В суде общей юрисдикции Еревана прокурор Геворг Багдасарян на заседании 30 марта ходатайствовал о переносе судебного заседания, отметив: “Вечером 29 марта был опубликован судебный акт по делу об определении вопроса соответствия Конституции статьи 300.1 УК Армении на основании заявлений второго президента Армении Роберта Кочаряна и суда общей юрисдикции Еревана. Учитывая, что существует проблема соответствия статьи Уголовно-процессуального кодекса Республики Армения Конституции, готовится обширное ходатайство, которое невозможно успеть составить до судебного заседания, и поэтому прошу назначенное судебное заседание отложить и назначить, согласно заранее определенному графику, на 6 апреля 2021 года”.