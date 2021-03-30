СМИ: Тегеран не пойдет на снижение уровня обогащения урана, пока не будут сняты санкции

Власти Ирана не пойдут на снижение уровня обогащения урана в 20%, пока США не снимут санкции с Тегерана. Об этом сообщает во вторник телеканал Press TV со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского чиновника.

"20-процентное обогащение урана соответствует параграфу 36 ядерной сделки и будет прекращено только в том случае, если США снимет все санкции", - приводит телеканал его слова. Чиновник добавил, что "администрация президента США Джо Байдена теряет время". "Если они не отменят в ближайшее время санкции, то Иран сделает следующие шаги, которые будут означать дальнейшее сокращение обязательств [Ирана] в рамках ядерной сделки", - отметил он.

В понедельник газета Politico сообщила, что американская администрация собирается передать на текущей неделе иранскому правительству новые предложения по решению ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Издание поясняет, что инициатива предусматривает определенное смягчение санкций США в отношении Ирана в ответ на приостановку Тегераном некоторых видов деятельности в ядерной сфере, таких как использование усовершенствованных газовых центрифуг и обогащение урана до 20%,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

26 февраля глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что, если Тегеран полностью вернется к своим обязательствам в рамках ядерной сделки, США сделают то же самое, а потом будут стремиться к укреплению параметров сделки. В свою очередь 2 марта официальный представитель иранского правительства Али Рабии подчеркнул, что для начала диалога с США Тегеран должен убедиться, что Вашингтон отменит санкции.