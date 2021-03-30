Началось судебное заседание по делу Роберта Кочаряна и других

В суде общей юрисдикции Еревана в резиденции Шенгавита под председательством судьи Анны Данибекян 30 марта началось судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других. Как сообщает «Арменпресс», предыдущее судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других было отложено, поскольку защитники покинули зал заседаний. Адвокаты не согласились с решением суда о переходе к этапу судебного разбирательства. На сегодняшнем заседании суд обсудит поведение защитников, после чего заслушает заключительную часть обвинительной речи.

26 марта Конституционный суд опубликовал решение по вопросу конституционности статьи 300.1 Уголовного кодекса Республики Армения на основании обращений суда общей юрисдикции Еревана и второго президента Республики Армения Роберта Кочаряна, признав статью 300.1 Уголовного кодекса Республики Армения противоречащей Конституции. Второй президент Армении Роберт Кочарян обвиняется именно по этой статье.

По делу проходят также Сейран Оганян, бывший в 2008 г. начальником Генштаба ВС Армении, Юрий Хачатуров, бывший в 2008 г. заместителем министра обороны Армении, и Армен Геворкян, бывший в 2008 году руководителем Аппарата президента Армении, секретарем Совета безопасности Республики Армения.