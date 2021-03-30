“Аль-Рияд” заслуженно стал чемпионом Евразийской лиги этого года: Ара Погосян

По мнению президента регулярного чемпионата Армении по баскетболу Лиги “А” Ара Погосяна, “Аль-Рияд” заслуженно стал победителем Евразийской лиги.

“Евразийская лига действительно прошла в интересной борьбе. “Аль-Рияд” заслуженно стал чемпионом этого года. Эта команда из Бейрута, которая играла более слабым составом, чем во внутреннем первенстве, показала зрелищный баскетбол”, - как передает «Арменпресс», заявил Погосян в беседе с журналистами. По его словам, 3-й турнир Евразийской лиги предоставил армянским клубам большой опыт.

С 24 по 29 марта в Ереване, уже третий год подряд, проходила Евразийская баскетбольная лига, в финале которой встретились бейрутский “Аль-Рияд” и чемпион Армении сезона 20/21 “Ваагни Сити”. Ливанская команда, с драматичной развязкой, выиграла финал с разницей всего в одно очко - 76:75. Самым результативным игроком матча был признан Таде Кешишян, набравший в составе “Ваагн Сити” 20 очков.

В Евразийской лиге участие приняли 5 команд из Армении, России и Ливана.

Из-за пандемии в турнире не участвовали команды Беларуси, Ирана и Казахстана.