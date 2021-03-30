Настало время признания Геноцида армян. Байден может исправить историческую ошибку: “Jerusalem Post”

Возможное признание президентом США Джо Байденом Геноцида армян - шаг на пути исправления исторической ошибки. Как передает «Арменпресс», об этом в “Jerusalem Post” пишет автор статьи Эмили Шрадер.

В своей статье автор коснулась положительных сигналов из Белого дома США, направленных на признание Геноцида армян, подчеркнув, что и Израиль до сих пор отказывается признать преступление, совершенное Османской империей в 1915 году против христиан-армян.

“В случае с Израилем правительство отказалось признать Геноцид армян вследствие нестабильных, но стратегических и политических отношений с Турцией. Турция десятилетиями шантажирует народы, угрожаем им, даже в случае лишь обсуждения возможности признания Геноцида армян”, - написала Шредер. Она отметила, что в прошлом Израиль зависел от Турции как от единственной мусульманской страны, с которой у него были дипломатические отношения, но вот уже несколько десятилетий Турция во главе с диктатором и исламистом Реджепом Тайипом Эрдоганом проявляет к этой стране явное враждебное отношение.

“Сегодня Израиль в меньшей степени зависит от Турции, особенно в контексте развития отношений с арабскими государствами. Однако вместо того, чтобы однозначно признать Геноцид армян, израильское правительство даже сегодня “предает” армянский народ, продавая Азербайджану оружие, чтобы эта страна бомбила армянские города”, - констатировала автор.

Согласно Эмили Шрадер Геноцид армян был самым ужасным, организованным геноцидом, который когда-либо видел мир. И это было сделано не из-за войны, а лишь потому, что армяне были христианами.

Она считает абсолютно нелогичным, что многие страны все еще позволяют Турции использовать свое геополитическое положение, вынуждая их отказываться от признания Геноцида армян.

“На протяжении десятилетий Турция активно подвергала цензуре тех, кто признал Геноцид внутри страны, уничтожала все доказательства. В прошлом ученых, которые осмеливались Геноцид армян назвать геноцидом, в Турции даже сажали в тюрьмы.

В то время как в Германии, которую мир призвал к ответу, отрицание Холокоста является незаконным, Турция объявила законным отрицание Геноцида армян, и весь мир, позволив сделать это, стал ее сообщником.

Если бы с первого же дня мировые державы признали Геноцид армян, сегодня мы жили бы в совершенно иной реальности, в которой и более мелкие страны не боялись бы признавать очевидные исторические факты.

Признание Геноцида армян администрацией Байдена США станет морально необходимым посланием не только народу Армении, но и всему миру. “Настало время признания Геноцида армян”, - заключила Эмили Шрадер.