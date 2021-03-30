Размещение азербайджанцев на дорогах Сюника нельзя обосновывать прежними границами и данными GPS: ЗПЧ

Защитник прав человека Армении Арман Татоян распространил заявление, отметив, что нельзя размещение азербайджанцев на дорогах Сюника обосновывать границами Советской Армении или Советского Азербайджана или по данным GPS.

«Арменпресс» представляет заявление Омбудсмена Армении.

«1) Размещение азербайджанцев на дорогах по соседству с селами Сюника или Гегаркуника, нельзя обосновывать границами Советской Армении или Советского Азербайджана 1970-х, 1980-х, 1940-х гг. или другими картами и данными GPS.

Между Арменией и Азербайджаном, как между суверенными государствами, никогда не было демаркации или делимитации, и тем более в связи с этим не было подписано какого-либо международного документа.

2) Проведенное в Советском Союзе разделение было не определением государственных границ между двумя суверенными государствами - Арменией и Азербайджаном, а разделением административного характера границ между двумя субъектами внутри одного суверенного государства - СССР.

Кстати, а почему сейчас не ссылаются на карты границ 1920-х годов?

3) Процесс определения государственных границ нельзя связывать с административно-территориальным делением.

4) В процессе определения государственных границ Республики Армения не могут быть проигнорированы и границы и карты Первой Республики Армения. Это требование реального гарантирования прав граждан и населения Республики Армения.

5) Нынешнее размещение азербайджанские прошло под реальной угрозой войны и применения силы и в условиях открытой геноцидальной политики Азербайджана, с грубыми и массовыми нарушениями международных требований, в том числе и прав человека.

6) Процесс определения государственных границ не может нарушать нормальную жизнь пограничных жителей, права и законные интересы гражданина государства, в том числе их жизнь и физическую безопасность, безопасную жизнь их детей, использование своей земли, полноценное пользование водными ресурсами и пастбищами и другие их права.

Эти пункты являются основными факторами, гарантирующими права и нормальную жизнь граждан Армении, жителей приграничных районов”.