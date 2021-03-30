Бывший президент США Трамп создал сайт для общения со своими сторонниками

Экс-президент США Дональд Трамп запустил сайт, предназначенный для коммуникации со своими сторонниками, сообщил во вторник телеканал Fox News.

Согласно информации на сайте, ресурс предназначен для "сохранения великолепного наследия администрации Трампа и для продвижения повестки "Америка - прежде всего" (America first)". Офис республиканца "будет стремиться информировать, просвещать и воодушевлять американцев изо всех слоев населения",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ресурс позволяет пользователям "поделиться своими мыслями" с 45-м президентом США и его супругой Меланьей. Сторонники бывшего президента, заполнив бланк со своими контактными данными, смогут оставить заявку на приглашение четы Трампов на какое-либо мероприятие или на их приветствие по какому-то особому случаю.

21 марта представитель Трампа Джейсон Миллер сообщил в эфире Fox News, что бывший президент вернется в социальные сети через два или три месяца и будет публиковаться на собственной платформе. 22 марта бывший хозяин Белого дома подтвердил данное намерение.