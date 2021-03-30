Матч Армения-Румыния будет судить латвийские арбитры

ЕРЕВАН, 30 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Матч между сборными Армении и Румынии в третьем раунде квалификационного раунда чемпионата мира будет судить латвийские арбитры.

Как сообщает «Арменпресс», об этом пишет ФФА. 31 марта на стадионе «Республиканский» имени Вазгена Саргсяна состоится матч третьего тура отборочной группы J чемпионата мира по футболу 2022 года.

Матч будут обслуживать латвийские арбитры во главе с Андрисом Трейманисом. Ему будут ассистировать Харальдс Гудерманис и Алексей Спасёниковс. Четвертый судья - Виталис Спасёниковс. Судья матча - Витор Перейра (Португалия), делегат - Свитлана Шкиль (Украина).

Команда квалификационного раунда чемпионата мира по футболу Армении является одним из лидеров группы J. После второго тура у сборных Армении и Германии по 6 очков после двух побед. Северная Македония и Румыния делят 3-4 места с 3 очками каждая. Исландия и Лихтенштейн не набрали очков. 31 марта в рамках третьего тура Армения сразится с Румынией, Лихтенштейн с Исландией, а Германия с Северной Македонией.