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Агуэро по окончании сезона покинет “Манчестер Сити”

Агуэро по окончании сезона покинет “Манчестер Сити”

Аргентинский нападающий английского “Манчестер Сити” Серхио Агуэро по окончании сезона покинет нынешний клуб.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба клуба. Истекает срок действующего договора между Агуэро и “Манчестер Сити”. Пока неизвестно, в каком клубе продолжит аргентинец свою карьеру. “Манчестер Сити” в честь нападающего намерен устроить прощальную вечеринку.

Серхио Агуэро из испанского “Атлетико” в “Манчестер Сити” перешел в 2011 году. В составе “горожан” аргентинец в общей сложности принял участие в 384 матчах и стал автором 257 голов. Агуэро принадлежит рекорд лучшего бомбардира клуба.


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