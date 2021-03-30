Агуэро по окончании сезона покинет “Манчестер Сити”

Аргентинский нападающий английского “Манчестер Сити” Серхио Агуэро по окончании сезона покинет нынешний клуб.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба клуба. Истекает срок действующего договора между Агуэро и “Манчестер Сити”. Пока неизвестно, в каком клубе продолжит аргентинец свою карьеру. “Манчестер Сити” в честь нападающего намерен устроить прощальную вечеринку.

Серхио Агуэро из испанского “Атлетико” в “Манчестер Сити” перешел в 2011 году. В составе “горожан” аргентинец в общей сложности принял участие в 384 матчах и стал автором 257 голов. Агуэро принадлежит рекорд лучшего бомбардира клуба.