Агуэро по окончании сезона покинет “Манчестер Сити”
11:06, 30 Март, 2021
Аргентинский нападающий английского “Манчестер Сити” Серхио Агуэро по окончании сезона покинет нынешний клуб.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба клуба. Истекает срок действующего договора между Агуэро и “Манчестер Сити”. Пока неизвестно, в каком клубе продолжит аргентинец свою карьеру. “Манчестер Сити” в честь нападающего намерен устроить прощальную вечеринку.
Серхио Агуэро из испанского “Атлетико” в “Манчестер Сити” перешел в 2011 году. В составе “горожан” аргентинец в общей сложности принял участие в 384 матчах и стал автором 257 голов. Агуэро принадлежит рекорд лучшего бомбардира клуба.
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