В районах Джракана и Варанды ведутся поиски останков погибших военнослужащих
Поиски останков погибших в ходе боевых действий военнослужащих, резервистов и считающихся без вести пропавшими сегодня продолжаются в Джракане (Джабраил) и в Варанде (Физули).
Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Арцах.
На оккупированных Азербайджаном территориях Арцаха, по всем направлениям, в сельских и городских общинах, на позиционных, горных и лесных участках, спасатели Арцаха с 13 ноября 2020 года по сей день проводят спасательно-поисковые работы.
После прекращения боевых действий обнаружено 1 524 останков погибших.
Поиски ведутся при участии людей, знакомых с данной территорией или участвовавших в боевых действиях на этой территории.
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