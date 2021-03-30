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В районах Джракана и Варанды ведутся поиски останков погибших военнослужащих

В районах Джракана и Варанды ведутся поиски останков погибших военнослужащих

Поиски останков погибших в ходе боевых действий военнослужащих, резервистов и считающихся без вести пропавшими сегодня продолжаются в Джракане (Джабраил) и в Варанде (Физули).

Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Арцах.

На оккупированных Азербайджаном территориях Арцаха, по всем направлениям, в сельских и городских общинах, на позиционных, горных и лесных участках, спасатели Арцаха с 13 ноября 2020 года по сей день проводят спасательно-поисковые работы.

После прекращения боевых действий обнаружено 1 524 останков погибших.

Поиски ведутся при участии людей, знакомых с данной территорией или участвовавших в боевых действиях на этой территории.


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