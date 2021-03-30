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В Армении 149 инфицированных COVID-19 больных ждут госпитализации

В Армении 149 инфицированных COVID-19 больных ждут госпитализации

В Армении 149 инфицированных COVID-19 больных ждут госпитализации. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил заместитель министра здравоохранения Армении Геворг Симонян.

“Министерство здравоохранения Армении делает все возможное для расширения сети центров COVID-19 и увеличения коечного фонда. Если в эпидемической ситуации не будет положительного прорыва, за считанные дни мы приблизимся к максимальному коечному фонду” - отметил он.


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