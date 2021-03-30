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Песков: у России хорошие отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией

Песков: у России хорошие отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у России хорошие отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией.

"У нас прекрасные доверительные отношения с Азербайджаном, основанные на взаимном уважении. Они могут иметь очень-очень много аспектов, которые представляют взаимную выгоду. С Арменией тоже исторически хорошие отношения. У нас большое количество интеграционных процессов, которые приносят Армении изрядную выгоду. Как политическую, так и экономическую", - сказал он в интервью газете "Аргументы и факты", опубликованном во вторник.

Песков также подчеркнул, что личную роль Путина в прекращении войны в Нагорном Карабахе должны помнить все.


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