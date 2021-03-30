Генрих Мхитарян сможет вернуться на поле в начале апреля

Полузащитник национальной сборной Армении и итальянской “Ромы” Генрих Мхитарян через неделю сможет вернуться на поле.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает издание “Football Italia”. Мхитарян прошел еще одно обследование, в результате которого стало известно, что он сможет участвовать в матче Лиги Европы “Рома” - “Аякс”.

Ранее, 24 марта, стало известно, что Мхитарян тренировался не в общей группе, а по индивидуальной программе, также как и Верету, Дзаньоло и Смоллинг. 16 марта ФФА распространила сообщение, в котором, в частности, говорилось: “Федерация футбола Армении получила официальное письмо от итальянского клуба “Рома”, в котором представлены результаты медицинского обследования Генриха Мхитаряна. По их словам, у Мхитаряна обнаружена травма второй степени мышц средней трети ноги, с повреждением заднебоковой мононевротической области. Таким образом, по предварительным данным, Мхитарян пропустит игры в течение 3-4 недель, он не сможет помочь сборной Армении в предстоящих матчах”.