31 марта в административных районах Кентрон и Эребуни будет плановое отключение воды

В связи с проведением плановых работ 31 марта с 10: 00 до 22: 00 будет прекращено водоснабжение некоторых районов Еревана по следующим адресам: в административном районе Кентрон: ул. Гераци, Айгестан - номера с 9 по 11, проспект Мясникяна - номера с 1 по 4, 1-ый переулок Чаренца, Медицинский университет “Мхитар Гераци” и 1-ая Университетская больница.

Компания “Веолия Джур” сообщает своим абонентам и потребителям, что водоснабжение в тот же день с 10: 00 до 22: 00 будет прекращено и в административном районе Эребуни по следующим адресам: улицы Сасунци Давида, Вормнадирнери, Островского, Чернышевского, Сари-Таха - номера с 1 по 3, ряды Сари-Тага с 1 по 10, номера 10-25 по улице Глинки, номера 146-231 по улице Хоренаци и 4-ый переулок Хоренаци.

За причиняемые неудобства компания приносит потребителям свои извинения.