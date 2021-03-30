СМИ: премьер Японии встретится с Байденом 9 апреля в ходе своего визита в США

Япония и США приступили к согласованию встречи премьер-министра Ёсихидэ Суги и президента Джо Байдена 9 апреля. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

По его сведениям, Суга начнет свой визит в США 8 апреля. Сама поездка продлится четыре дня.

Как ожидается, японский премьер станет первым иностранным лидером, который проведет личную встречу с Байденом. Перед поездкой Суга пройдет вакцинацию от коронавируса. Как ожидается, в ходе переговоров стороны обсудят Китай, КНДР, вопросы изменения климата и двусторонний стратегический альянс,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В феврале 2009 года занимавший в то время пост премьера Японии Таро Асо также стал первым иностранным лидером, которого 44-й президент США Барак Обама принял в Белом доме. Теперь уже бывший глава японского правительства Синдзо Абэ стал первым зарубежным лидером, встретившимся с 45-м президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке сразу после его избрания, но до инаугурации.