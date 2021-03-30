Театр пытается возродить себя и вернуть зрителя в зал

Как и присуще каждому художественному коллективу, множество творческих идей было заложено и в программе Государственного драматического театра им. В. Папазяна, и каждый член труппы мечтал о ярком и светлом пути, но жестокая война смешала все планы.

За последние годы в театре сменилось несколько поколений, и старшие приложили немало усилий для развития богатых традиций коллектива, для сохранения его имиджа. Народный артист республики Каджик Арутюнян присоединился к труппе, когда она проживала свой звездный час, на сцене выступали народные артисты Гурген Арутюнян, Микаэл Корганян, Нина Овсепян, Беник Овчян, Иван Оганесян, Тамара Мелкумян, Мамикон Микаелян, Марго Баласанян, Нвард Асатрян, Сурен Хамзоян, Зинавор Геворгян. Каджик Арутюнян, который сегодня является одним из старших и достойных членов коллектива, признается, что “он раскрыл глаза, воодушевлялся их божественной игрой и стал артистом среди этих великих”.

Любимый актер, сыгравший около 100 персонажей из произведений армянских, российских и зарубежных драматургов, в том числе классических и современных авторов, воплотил десятки главных ролей, продолжает свои поиски. Он считает, что, несмотря на многолетний опыт, ему пока не полностью удалось “расшифровать многие нюансы сценической игры”. И это со всей скромностью говорит пожилой артист, прекрасно владеющий театральным и кинематографическим искусством, известный множеством качественных ролей, снявшийся в десятке художественных фильмов и завоевавший различные награды.

Даже сегодня он, как говорят, держит руку на пульсе труппы, пытается преодолевать все трудности и невзгоды войны, вывести товарищей по команде из тяжелого душевного состояния и объединить их, вселить веру в яркие дни, быть уверенным на сцене и вернуть в зал ценителей искусства. А поскольку художественный руководитель и некоторые актеры были эвакуированы из Степанакерта в дни войны и по каким-то причинам не вернулись из Еревана, Каджик Арутюнян и его сын, директор театра Армен Арутюнян в декабре прошлого года поставили новый спектакль. По его словам, “для зрителя, только что вышедшего из войны, было бы неправильно ставить тяжелое представление, нужно время, чтобы преодолеть этот кошмар”. И Арутюнян решил ставить “не масштабный материал”.

“После размышлений мы пришли к выводу, что дети из-за обстрелов и бомбардировок, потери родных и близких, сейчас в наиболее стрессовой ситуации и нужно попытаться вывести их из этого состояния”, - сказал Каджик Арутюнян. И с учетом этого и потенциала молодежного состава театра, мы поставили сказку Карнауховой и Браусевича “Аленький цветочек”. Художник спектакля - Зорик Галстян, музыка - Ангелины Бабаян. Это история о любви, добре и зле. Думаю, публика будет довольна”

Касаясь предстоящих программ, директор Армен Арутюнян, который с 5 членами труппы участвовал в 44-дневной войне, и сразу после возвращения домой начал восстановление здания и зала театра, поврежденные войной, сказал, что “чтобы вернуть потерянное, спасти и сохранить духовные и культурные ценности, необходимы сильная воля и настойчивость”. По его словам, в ближайшее время в Арцах из Франции должна приехать Карине Кочарян, известная актриса, режиссер, журналист, которая намеревается поставить “С неба упали три яблока” Нарине Абгарян. Примечательно, что Карине Кочарян в рамках благотворительной программы покроет все расходы спектакля.

Давид МИКАЕЛЯН

Степанакерт