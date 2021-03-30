Газета “Айастани Анрапетутюн”: Мир и стабильность не строятся в одностороннем порядке

“Для установления настоящего мира в регионе, Турции, прежде всего, необходимо кардинально изменить свою агрессивную политику в отношении Армении и пересмотреть свои враждебные действия. Со дня обретения Арменией независимости и до недавнего времени наша страна была готова к нормализации отношений с Турцией без предусловий, но все попытки оказывались тщетными.

Однако, как бы армянская сторона ни проявляла готовность к установлению мира в регионе, это не может быть реализовано в одностороннем порядке. Для достижения стабильности и мира необходимы желание и воля всех сторон. Между тем, пока мы наблюдаем обратный процесс не только со стороны Азербайджана, но и со стороны Турции. Периодически используются угрозы применения силы и неконструктивные заявления. Вопреки положению, закрепленному в заявлении от 9 ноября, в Азербайджане, все еще содержатся и подвергаются пыткам армянские пленники. На оккупированных Азербайджаном территориях варварски уничтожается наше историческое и культурное наследие ”.

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