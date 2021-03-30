Газета “Айастани Анрапетутюн”: Действительно приоритетные сферы развития экономики

“Если мы желаем иметь сильное государство, у нас должна быть боеспособная армия. Если мы желаем иметь боеспособную армию, у нас должна быть сильная экономика. Если мы желаем иметь сильную экономику, у нас должна быть четкая стратегия развития. Экономика с четко расписанными шагами, рынками, возможными рисками и безошибочными мерами по их устранению. И все это в одной цепочке, взаимосвязано. То есть если государство - то экономика.

Сегодня, когда нам так важно поставить страну на ноги, укрепить армию, иметь возможность противостоять двум враждебным государствам, каким же должен быть выбор приоритетных сфер экономического развития?

По мнению экономиста Карена Адонца, правильный выбор приоритетных направлений должен производиться не на основе абстрактного подхода, что обычно присутствует в наших государственных программах, а на основе четко видимых рынков (спроса) и их специфики”.

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