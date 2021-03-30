Газета “Айастани Анрапетутюн”: Армения примет закон о ГМО

“Ученые обсуждают вредность генетически модифицированных организмов (ГМО). В настоящее время нет окончательной оценки их негативного воздействия, но в некоторых странах в пищевых продуктах ГМО запрещены, в некоторых они разрешены лишь в очень небольших количествах. В Армении запрещена продажа продуктов питания, содержащих более 0,9% ГМО. Однако, на сегодняшний день законодательство нашей страны не предусматривает системного решения этой фундаментальной проблемы. Спустя почти 10 лет после первой попытки, в 2021 году Минэкономики разработало новый закон “О генетически модифицированных организмах”. Ожидается, что законопроект, информируя общественность о последствиях их использования, полностью урегулирует правовые отношения, связанные с использованием в Армении генетически модифицированных организмов”.

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