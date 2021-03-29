По Суэцкому каналу возобновилась навигация
По Суэцкому каналу, ранее заблокированному судном Ever Given, началась навигация. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом рассказал советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш.
Ранее источник заявил, что "кризис с контейнеровозом, блокировавшим Суэцкий канал закончился, его начали буксировать в направлении Горьких озер".
"Караваны, находящиеся внутри канала, начали буксировать при помощи лоцманов, чтобы мы начали освобождать Суэцкий канал от ожидающих в нем судов", — сказал Мамиш.
Контейнеровоз длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Роттердам и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перекрыв движение по нему. Из-за этого в фарватере образовалась пробка, несколько сотен кораблей ожидают прохода. В понедельник поставщик морских услуг компания Inchcape Shipping заявила, что судно удалось освободить.
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