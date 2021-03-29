Глава ВОЗ раскритиковал распределение вакцины в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 76 процентов доступных сегодня доз для вакцинации от коронавируса приходятся на 10 стран мира. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Deutsche Welle, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус раскритиковал распределение вакцины в мире, подчеркнув, что глобальный кризис нуждается в глобальных ответах.

"Глобальное решение начинается с солидарности", - указал он.