Азербайджанцы забросали камнями перевозящий тела армянский автомобиль, повредив лобовое стекло

Заместитель главы общины Горис Ирина Йолян сообщает, в ночь на 28 марта азербайджанцы забросали камнями автомобиль, перевозивший тела погибших военнослужащих, разбив окна.

«Водитель рассказал, что ночью выехал из Степанакерта, ехал в Горис, был густой туман, и он почувствовал, что в машину кидаются камнями. Инцидент произошел ночью, в 01:30. Водитель не остановился, продолжил движение, увез тела погибших в Горис. Кто в конечном итоге должен гарантировать право на безопасное передвижение гражданского населения?» - написала на своей странице в Facebook Ирина Йолян, добавив, что это факты агрессивного поведения противника, которые необходимо зафиксировать и принять меры.

В беседе с Арменпресс Ирина Йолян отметила, что, к счастью, водитель не пострадал, только машина повреждена. Муниципалитет Гориса возьмет на себя расходы по возмещению ущерба. Он также сообщил, что омбудсмены Армении и Арцаха очень быстро отреагировали на инцидент.

Несколько дней назад по дороге в Красный рынок в селе Кармир Аскеранского района Арцаха, азербайджанские военные забрасывали камнями автомобили с армянскими номерами.