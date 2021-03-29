Австралия подаст в МОК официальную заявку на проведение Игр-2032

Городской совет Брисбена после восьмичасового заседания согласился подать официальную заявку на проведение Олимпийских игр 2032 года. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ОКР, по словам главы Олимпийского комитета Австралии Джона Коутса, данное решение пока не гарантирует, что страна примет соревнования.

Он также отметил, что необходимо продолжать работу по улучшению инфраструктуры региона и дальнейшую подготовку даже несмотря на то, что город-организатор Игр-2032 может быть назван Международным олимпийским комитетом (МОК) на ближайшей Сессии, которая запланирована на 20-21 июля.

В настоящий момент Брисбен является единственным претендентом, а Исполнительный комитет МОК на своем заседании 25 февраля назвал его приоритетным вариантом. Ранее также сообщалось, что интерес к проведению Олимпийских игр 2032 года проявляют власти Дохи, Будапешта и немецкого региона Рейн-Рур.

Следующим этапом для продолжения борьбы за право провести главный летний мультиспортивный форум планеты станет подача тендерных документов и официальной заявки в МОК. Этот процесс должен быть завершен до 7 апреля.

Если МОК примет решение провести Олимпийские игры в штате Квинсленд, Брисбен станет третьим городом Австралии после Мельбурна-1956 и Сиднея-2000, который принял эти престижные соревнования.