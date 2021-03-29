Армения закупила вакцину AsrtaZeneca по доступной цене
Армения купила вакцину AsrtaZeneca по цене 4,5 доллара за дозу вместо 25 долларов, установленных на международном рынке. Как сообщает Арменпресс, об этом сказала журналистам заместитель директора Национального центра контроля и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Гаяне Саакян.
«Цена вакцины AsrtaZeneca очень высока, цена на международном рынке достигает 25 долларов. Мы приобрели его в рамках инициативы COVAX Facility, благодаря чему платим 4,5 доллара за дозу. Это вполне доступная цена для нашей страны», - сказала Саакян.
По ее словам, на начальном этапе вакцинации важны 4 группы риска, на втором этапе вакцинация будет расширена.
«Вчера мы получили первую партию вакцины, сегодня уже ведутся интенсивные работы. Вакцина будет доставлена в отдаленные села до конца недели»,- отметила Саакян.
28 марта 2021 года первая партия - 24 тыс доз, вакцины против коронавируса была импортирована в Республику Армения в рамках инициативы COVAX FACILITY. Партия предназначена для вакцинации против коронавирусной болезни (COVID-19) среди групп риска, в частности медицинских работников, лиц старше 65 лет, хронически больных людей в возрасте от 16 до 64 лет, сотрудников и жителей домов престарелых, социальных работников и волонтеров.
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