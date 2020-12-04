Предстоящие на 30 марта мероприятия
17:59, Март 29, 2021
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Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
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Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
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Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 19:34 По Суэцкому каналу возобновилась навигация
- 19:09 Глава ВОЗ раскритиковал распределение вакцины в мире
- 18:22 Азербайджанцы забросали камнями перевозящий тела армянский автомобиль, повредив лобовое стекло
- 18:17 Делегация французских парламентариев посетит Армению и Арцах
- 18:10 Австралия подаст в МОК официальную заявку на проведение Игр-2032
- 17:59 Предстоящие на 30 марта мероприятия
- 17:57 Армения закупила вакцину AsrtaZeneca по доступной цене
- 17:33 На армяно-азербайджанской границе пограничных происшествий не зафиксировано
- 17:31 Специалист прогнозирует на следующей неделе 7000 новых случаев заболевания COVID- 19
- 17:27 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 29-03-21
- 17:26 Азиатские индексы выросли - 29-03-21
- 17:00 В направлении села Сгнах обнаружены останки еще одного военнослужащего
- 16:48 Ребята в игре выложились полностью: Байрамян
- 16:45 ВОЗ не исключает ни одну из гипотез происхождения коронавируса
- 16:29 Боксеры примут участие в Международном турнире в Украине
- 16:27 Армения действительно ценит стратегический союз с Россией: министр ИД Армении
- 16:05 В ЕК заявили, что 70% населения Евросоюза могут привить от COVID-19 к середине июля
- 15:51 Депутат фракции “Мой шаг” Сурен Григорян сложил свой мандат
- 15:49 Посол Минасян представил председателю Сената Румынии агрессию Азербайджана против Республики Арцах
- 15:39 В России впервые с 9 ноября зарегистрировали менее 300 смертей из-за коронавируса за сутки
- 15:34 На данный момент никаких переговоров с Турцией не ведется: Министр иностранных дел Армении
- 15:33 Председатель Верховного суда РФ принял делегацию ВСС Республики Армения
- 15:11 В ночь с 29 на 30 марта в долинах ожидается минусовая температура
- 15:03 Согласно вердиктам ЕСПЧ, убийство армян в Азербайджане поощряется властями: Омбудсмен Армении
- 14:55 Правозащитники сообщили о гибели более 450 человек в столкновениях в Мьянме
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21:03, 26.03.2021
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09:22, 22.03.2021
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18:35, 24.03.2021
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21:41, 23.03.2021
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