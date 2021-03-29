Азиатские индексы выросли - 29-03-21

ТОКИО, 29 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 29 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.71% и составил 29384.52 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.46% и составил 1993.34 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.50% и составил 3435.30 пункта, а HANG SENG вырос на 0.01% и составил 28338.30 пункта.