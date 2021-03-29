В направлении села Сгнах обнаружены останки еще одного военнослужащего
17:00, 29 Март, 2021
В результате поисковых операций, проведенных 29 марта в направлении Аскеранского района, спасателями ГСЧС МВД Арцаха близ села Сгнах обнаружены останки еще одного военнослужащего.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МВД Арцаха, по предварительным данным, это останки срочного военнослужащего, однако личность будет установлена в результате судмедэкспертизы.
30 марта поисковые работы будут продолжены в районе Джракана (Джебраиля).
Со дня прекращения боевых по сей день обнаружены останки 1 524 погибших военнослужащих и гражданских лиц.
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