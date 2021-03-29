Ребята в игре выложились полностью: Байрамян

По мнению нападающего национальной сборной Армении Хорена Байрамяна, сборная обыграла исландцев благодаря полной выкладке.

“Рад, что я сумел забить гол и рад, что смог помочь команде. Все ребята боролись на все 200 процентов и выложились полностью. Мы выиграли заслуженно. В перерыве тренер представил нам, слабые места соперника, и мы использовали это. Счет открылся после первой игровки”, - «Арменпресс» передает слова Байрамяна, со ссылкой на ФФА. По словам армянского нападающего, присутствие болельщиков на стадионе создавало невероятную атмосферу.

Сборная Армении по футболу в рамках отборочного тура мундиаля 2022 28-го марта в Ереване обыграла Исландию со счетом 2:0. В начале второго тайма сборная Армении использовала свой шанс. Точным ударом на 53-й минуте отличился Тигран Барсегян. Команда Капарроса явно диктовала свою волю, и замена, сделанная испанским тренером, дала свой результат. Хорен Байрамян, вышедший на замену, удвоил преимущество. Сборная Армении победила со счетом 2:0. Следующий матч сборной Армении в рамках третьего тура - с Румынией, он также состоится в Ереване. Игра пройдет 31 марта на Республиканском стадионе имени Вазгена Саргсяна, начало в 20:00. Сборная Армении по футболу - одна из лидеров группы J отборочного тура чемпионата мира. По итогам второго тура сборные Армении и Германия после двух побед набрали по 6 очков. 3-4 места с 3 очками делят Северная Македония и Румыния. Исландия и Лихтенштейн очков не имеют. 31-го марта в рамках третьего тура сборная Армении сыграет с Румынией, Лихтенштейн с Исландией и Германия с Северной Македонией.