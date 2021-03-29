ВОЗ не исключает ни одну из гипотез происхождения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает ни одну из существующих гипотез, касающихся происхождения коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Все гипотезы находятся на столе", - отметил он.

Гебрейесус также сообщил, что ВОЗ 30 марта проведет брифинг в Женеве для постоянных представительств стран о докладе, подготовленном по итогам работы в Китае январе - феврале миссии экспертов, занимавшихся выяснением происхождения коронавируса,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его словам, ВОЗ получила доклад от экспертов в минувшие выходные, а затем направила его под эмбарго странам - членам организации. "Доклад еще не опубликован, он передан странам-членам по их просьбе под эмбарго. Завтра [30 марта] у нас будет брифинг для миссий стран-членов", - пояснил гендиректор.

"Безусловно, после этого брифинга он будет предан гласности, его опубликуют на сайте ВОЗ", - сказал Гебрейесус. После публикации доклада эксперты проведут пресс-конференцию, отметил он.