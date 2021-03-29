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ВОЗ не исключает ни одну из гипотез происхождения коронавируса

ВОЗ не исключает ни одну из гипотез происхождения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает ни одну из существующих гипотез, касающихся происхождения коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Все гипотезы находятся на столе", - отметил он.

Гебрейесус также сообщил, что ВОЗ 30 марта проведет брифинг в Женеве для постоянных представительств стран о докладе, подготовленном по итогам работы в Китае январе - феврале миссии экспертов, занимавшихся выяснением происхождения коронавируса,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его словам, ВОЗ получила доклад от экспертов в минувшие выходные, а затем направила его под эмбарго странам - членам организации. "Доклад еще не опубликован, он передан странам-членам по их просьбе под эмбарго. Завтра [30 марта] у нас будет брифинг для миссий стран-членов", - пояснил гендиректор.

"Безусловно, после этого брифинга он будет предан гласности, его опубликуют на сайте ВОЗ", - сказал Гебрейесус. После публикации доклада эксперты проведут пресс-конференцию, отметил он.


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