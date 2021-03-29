Армения действительно ценит стратегический союз с Россией: министр ИД Армении

Россия продолжает оставаться стратегическим союзником Армении, и Армения это очень ценит. Как сообщает «Арменпресс», об этом 29 марта на заседании постоянной комиссии НС по внешним связям заявил министр иностранных дел Ара Айвазян.

“Я не согласен с тем, что Армения и внешняя политика Армении зависят от России. Россия остается нашим стратегическим союзником, мы очень ценим это, потому что, в конце концов, война была остановлена благодаря усилиям России. Кому-то это может не нравиться, но это факт. В противном случае у нас была бы совсем другая ситуация”, - сказал Айвазян.

Ара Айвазян подчеркнул, что ОДКБ в сфере безопасности Армении занимает важное место. По словам Айвазяна, во время войны Армения информировала эту организацию о ситуации, но не обращалась к ней.