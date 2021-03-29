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Депутат фракции “Мой шаг” Сурен Григорян сложил свой мандат

Депутат фракции “Мой шаг” Сурен Григорян сложил свой мандат

29 марта подал в отставку член фракции “Мой шаг” Национального собрания Армении Сурен Григорян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил председатель НС Армении Арарат Мирзоян.

Согласно части 2 статьи 155 Конституционного закона “Регламент Национального собрания”, если в течение недели после оглашения отставки депутат с письменным заявлением отзывает свое заявление об отставке, то председатель Национального собрания выступает с заявлением об этом, если он не отзывает свое заявление об отставке, то о прекращении его полномочий составляется протокол, который подписывает и опубликовывает председатель Национального собрания. С момента публикации протокола отставка считается принятой”, - говорится в сообщении председателя НС Арарата Мирзояна.

По сведениям Арменпресс, отказ Сурена Григоряна от мандата обусловлен предложением о переходе на работу в исполнительный орган.


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