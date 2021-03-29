Посол Минасян представил председателю Сената Румынии агрессию Азербайджана против Республики Арцах

Посол Республики Армения в Румынии Сергей Минасян встретился с председателем Сената Румынии Анкой Драгой. Об этом «Арменпресс» сообщили в посольстве Армении в Румынии.

Поздравив госпожу Драгу со вступлением на должность, посол представил собеседнице положительную динамику развития межпарламентского диалога между Румынией и Арменией за предыдущие годы.

Председатель Сената Румынии выразила надежду, что после преодоления пандемии удастся восстановить доэпидемическую активность межпарламентского сотрудничества. Собеседники отметили вопрос вступления в силу Всеобъемлющего соглашения о расширенном партнерстве между Арменией и ЕС (EAPA) и выразили надежду, что оно откроет новые возможности для обеих сторон.

Посол Сергей Минасян рассказал об агрессии, развязанной Азербайджана против Арцаха осенью 2020 года, участие в ней Турции, подчеркивая, что действия Турции и Азербайджана, попытка силового разрешения конфликта в зоне непосредственного европейского соседства прямо противоречат европейским ценностям. Посол Минасян коснулся также вопросов актуальности возвращения армянских военнопленных и гражданских лиц, содержащихся в Азербайджане, и сохранения армянского исторического и культурного наследия на оккупированных Азербайджаном территориях Арцаха.

В то же время посол Минасян с удовлетворением отметил содействие Румынии, иказанное народу Арцаха через Международный комитет Красного Креста.

Председатель Сената Румынии отметила, что Румыния продолжает искать пути оказания содействия жертвам конфликта, добавив, что Румыния поддерживает продолжение переговоров в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Стороны с удовлетворением подчеркнули многовековую дружбу армянского и румынского народов, важную роль армянской общины в истории Румынии. Обсуждались мероприятия, посвященные 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Румынией, были озвучены взаимные заверения в желании активизировать межпарламентские контакты.

В завершение встречи госпожа Драгу представила послу Армении выставку, посвященную домашнему насилию, проходящую в Сенате. Стороны сошлись во мнении, что во время политических и социальных конфликтов женщины, дети являются одной из наиболее уязвимых групп и нуждаются в особой защите.