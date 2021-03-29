В России впервые с 9 ноября зарегистрировали менее 300 смертей из-за коронавируса за сутки

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 293 против 336 днем ранее, до 98 033, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

Прирост стал минимальным с 9 ноября 2020 года, когда стало известно о 256 умерших, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Условная летальность инфекции (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,16%, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 711, до 4 528 543. В относительном выражении прирост числа заболевших снизился до 0,19%.

В настоящее время в России продолжают лечение 284 102 человека.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 7 280. Всего уже выздоровели 4 146 408 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,6% от общего числа заразившихся.