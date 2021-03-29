На данный момент никаких переговоров с Турцией не ведется: Министр иностранных дел Армении

На данный момент между Арменией и Турцией никаких переговоров не ведется.

Как передает «Арменпресс», об этом 29 марта на заседании постоянной комиссии НС Армении по внешним связям сказал министр иностранных дел Ара Айвазян.

“На данный момент никаких переговоров с Турцией не ведется”, - сказал Айвазян.

Касаясь деятельности МИД Армении в связи с политикой Турции в вопросе нагорно-карабахского конфликта, Айвазян напомнил, что ЕС в различных заявлениях и резолюциях касался не только Азербайджана, но и Турции.