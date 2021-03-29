Председатель Верховного суда РФ принял делегацию ВСС Республики Армения

Делегация во главе с председателем Высшего судебного совета Рубеном Вардазаряном с официальным визитом находится в столице Российской Федерации Москве. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Высшего судебного совета, делегацию 29 марта принял председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедь.

Руководители судебных органов обеих стран обменялись мнениями о возможностях развития эффективного сотрудничества между судебными системами Армении и России. Представители сторон обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Во встрече участие принял и чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в России Вардан Тоганян.

Встреча прошла в теплой и конструктивной атмосфере.