В ночь с 29 на 30 марта в долинах ожидается минусовая температура

Днем 29, 30, 31 марта, ночью 1, 2, 3 апреля на территории Армении ожидается погода без осадков. В ночь на 31 марта осадки будут в Лори, Тавуше, Сюнике, Арцахе, днем 2 апреля в большинстве регионов, днем 3 апреля в южных регионах возможны и грозы.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Центре гидрометеорологии и мониторинга.

Ветер юго-западный с порывами до 2-5 м/с.

Температура воздуха постепенно повысится на 6-8 градусов.

В Ереване днем 29-го, 30-31 марта, 1-го, ночью 2-го, 3-го апреля ожидается погода без осадков. Днем 2-го апреля в городе пройдет кратковременный дождь с грозой.