Согласно вердиктам ЕСПЧ, убийство армян в Азербайджане поощряется властями: Омбудсмен Армении

Президент Азербайджана, власти этой страны в течение многих лет проводят политику пропаганды ненависти и вражды, этнической чистки и геноцида в отношении Армении, граждан Армении и армянского народа. Турецкие власти поступали так же или открыто поощряли это. Об этом, как сообщает «Арменпресс», заявил Защитник прав человека Республики Армения Арман Татоян, приведя три примера, подтверждающих сказанное.

“Президент Азербайджана 5 марта 2021 года на 7-м съезде партии “Ени Азербайджан” Он гордо заявил: “Молодое поколение выросло с ненавистью к врагу”. Под врагом он подразумевал Армению и весь армянский народ, которого уже ненавидит целое поколение”, - сказал Омбудсмен.

Он напомнил, что президент Турции 10 декабря 2020 года во время военного парада в Баку войну в Арцахе сравнил с Геноцидом армян в Османской империи и с резней армян в Баку в сентябре 1918 года. По словам Эрдогана, этот день 10 декабря, стал днем успокоения душ Ахмеда Джавад Бея, Нури-паши, Энвер-паши, членов Кавказской исламской армии.

“В постановлениях ЕСПЧ говорится, что убийства армян в Азербайджане имеют этнические мотивы и поощряются властями.

Следовательно, какой бы процесс или программа не были, или какие бы слова не использовались, эти фундаментальные реалии не могут быть проигнорированы. Это означает, что за счет граждан Армении, жизни, физической безопасности армянского народа или его какого-либо другого права, естественной жизни и мира населения Армении не должен развиваться ни один односторонний процесс. При государственной поддержке ненависть и враждебность к Армении и к армянскому народу в Азербайджане и в Турции не только не уменьшились, но и получают новые проявления”, - подчеркнул Арман Татоян.

Это заявление Защитника прав человека Армении прямо связано с вооруженными нападениями в сентябре ноябре 2020 г. и после их прекращения, с зафиксированными и продолжающимися грубыми нарушениями прав человека, оно подчеркивает, что вопрос стал предметом широкого общественного обсуждения.

Он опубликовал фотографию, которая была специально подготовлена и широко распространялась в ходе войны в азербайджанских и турецких социальных сетях, поощряя азербайджанцев на зверства.