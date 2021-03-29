Премьер Грузии заявил, что не планирует досрочных выборов

Правительство Грузии не собирается проводить досрочные парламентские выборы, как того требует оппозиция, поскольку состоявшееся осенью 2020 года голосование признано легитимным. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в понедельник сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам, комментируя переговоры с оппозицией по выходу из политического кризиса.

"Досрочные [парламентские] выборы [проводиться сейчас] в стране не будут. Мы закончили говорить об этом. Официальные лица Евросоюза, Сената, Государственного департамента США, БДИПЧ/ОБСЕ и вообще весь мир признали наши [прошедшие] выборы и поздравили нас. О каких выборах вы мне говорите?" - сказал Гарибашвили.