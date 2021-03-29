Международные структуры все больше убеждаются, что Арцах не может быть в составе Азербайджана

По мнению министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна, международные структуры и страны, видя уничтожение армянских историко-культурных ценностей на подконтрольных Азербайджану территориях, бесчеловечное отношение к армянским пленным, все больше убеждаются, что Арцах не может быть в составе Азербайджана. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании постоянной комиссии НС Армении по внешним связям сказал министр иностранных дел Ара Айвазян.

По словам министра, арцахская война в очередной раз продемонстрировала очень простую реальность, о которой говорилось изначально, но с годами по разным причинам забылось. Айвазян убежден, что после этой агрессии для тех стран, которые хотели понять, что происходит, стало ясно, что нагорно-карабахский конфликт - это не просто территориальный спор между Арменией и Азербайджаном.

“Речь идет о недопущении реализации очередной программы геноцида. Теперь, когда различные международные организации и страны наблюдают полное выселение армян на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана, видят как разрушается, уничтожается наше историческое и культурное наследие, как бесчеловечно обращаются с армянскими пленниками, я думаю, что они сознают, и более того - убеждаются, что Арцах не может быть частью Азербайджана. Если это часть Азербайджана, значит это Арцах без армян. В этом и заключается наша борьба. И я думаю, что реальность все более и более осознается международным сообществом”, - сказал министр.

Что касается дальнейшей работы по продвижению государственной и национальной повестки дня, он отметил, что, несмотря на внутриполитические события, Министерство иностранных дел и вся система продолжают свою обычную деятельность.

Как во время войны, так и после прекращения боевых действий Азербайджан наносил удары по памятникам армянского исторического, культурного и религиозного наследия. Во время войны Азербайджан дважды обстрелял ракетами церковь Газанчецоц в Шуши. После окончания войны азербайджанцы осквернили, а затем разрушили армянскую церковь Сурб Мариям Аствацацин в Мехакаване. Они в Шуши разрушили и церковь Иоанна Крестителя, широко известную как Зеленая церковь. 27 марта был опубликовано видеоматериал о том, как азербайджанские солдаты осквернили церковь Сурб Егише в Матагисе.