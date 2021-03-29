Армения ожидает, что Турция кардинально изменит свою агрессивную политику

Армения считает, что для установления мира в регионе, Турция должна пересмотреть свою агрессивную политику и враждебные действия в отношении Армении. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании постоянной комиссии НС Армении по внешним связям сказал министр иностранных дел Ара Айвазян, отвечая на вопрос депутата от фракции “Процветающая Армения” Армана Абовяна.

Абовян отметил, что различные чиновники от власти в контексте новой ситуации в регионе делают намеки на пересмотр отношений с Турцией. Он поинтересовался, есть ли на данный момент какие-то переговоры с Турцией.

Министр напомнил, что официальную позицию Армении по внешней политике озвучивают премьер-министр и министр иностранных дел. Со дня обретения Арменией независимости и до недавнего времени Армения выступала с различными инициативами по нормализации отношений с Турцией. Последней инициативой был Цюрихский процесс, которому помешала Турция. Принцип взаимности Айвазян считает важным. “И, честно говоря, наша инициатива по нормализации отношений без предусловий не стала ответной со стороны официальной Анкары, более того, ненависть к армянам с прошлого века, завершившаяся Геноцидом армян, кажется, не только не закончена, но уже экспортирована в наш регион”, - сказал министр.

Айвазян подчеркнул, естественно, что, все прекрасно сознают возможности и перспективы, которые принесут мир и возможное примирение, но это не просто красивые слова. “Для того, чтобы в нашем регионе воцарился бы истинный мир, мы ожидаем, что Турция внесет серьезные, радикальные изменения в свою агрессивную политику в отношении Армении и прекратит враждебные действия”, - сказал он.

На вопрос депутата, идут ли процессы между Арменией и Турцией, Айвазян ответил, что министерству не известны какие-либо форматы, в которых могут проходить совещания, консультации или переговоры с официальной Анкарой.