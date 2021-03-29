СМИ: в столице Сомали при взрыве погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли в понедельник в сомалийской столице Могадишо при подрыве установленной на обочине дороги самодельной бомбы. Как передает Арменпресс, об этом сообщил новостной портал Gubjug News.

По его данным, целью террористической атаки в столичном районе Дайнил был высокопоставленный военный. О его судьбе пока не сообщается. Портал указывает, что погибшие - в основном женщины.

Это покушение в столице Сомали на высокопоставленного военного стало третьим за последние пять дней. Так, 25 марта в районе Дайнил был убит бывший заместитель главы Вооруженных сил Сомали бригадный генерал в отставке Мохамед Али Барис. Автомобиль, в котором он находился, подорвался на заложенной на дороге самодельной бомбе. Спустя два дня в столичном районе Каран было совершено покушение на одного из командиров Вооруженных сил Сомали Мохамеда Арабова Али, он остался жив.